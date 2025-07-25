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К Красноармейску перебрасывают подразделения ВСУ с сумского фронта

Российские источники сообщили, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, ранее выведенные из Харьковской и Сумской областей для восстановления боеспособности, были направлены в район Красноармейска. Об этом сообщает ТАСС.

Эти части были переброшены в Донбасс, где они оказались сосредоточены к северу от города.

Перемещение связано с необходимостью укрепления украинских сил на данном участке фронта.

Украинские пограничники пытаются незаконно вывезти из-под Сум оружие

Российские силовые ведомства сообщили, что мобилизованные бывшие заключенные, служащие в украинской пограничной службе, предпринимают попытки незаконно вывезти оружие из Сумской области в другие регионы страны. Об этом сообщает ТАСС.

Эти действия связаны с ростом преступности среди пограничников, вызванным процессом мобилизации.

Такие попытки могут угрожать безопасности и усложнять ситуацию на линии фронта.

США отвергли инициативу Макрона о признании Палестины

Соединенные Штаты категорически отвергли инициативу Франции о признании Палестины, заявив, что это решение безрассудно и способствует пропаганде ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что такой шаг не соответствует интересам мира.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Палестину на предстоящей сессии ООН, подчеркнув необходимость прекращения конфликта и обеспечения безопасности региона.

Израиль и Сирия провели переговоры на высоком уровне впервые за 25 лет

Впервые за 25 лет министры Израиля и Сирии провели переговоры на высоком уровне, которые прошли в Париже при посредничестве американского спецпредставителя Тома Баррака. Об этом сообщает ТАСС.

Во встрече, продолжавшейся четыре часа, приняли участие министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и министр иностранных дел сирийского переходного правительства Асаад аш-Шейбани.

За последние месяцы обе стороны уже проводили несколько встреч, а парижские переговоры считаются первым шагом к укреплению доверия между странами. При этом Израиль продолжает наносить удары по сирийским объектам, а сирийское руководство объявило о введении режима прекращения огня в южных районах страны в рамках международных усилий по урегулированию конфликта.

Над регионами России за ночь сбили 105 украинских БПЛА

В ночь на 25 июля российские системы ПВО сбили и перехватили 105 украинских беспилотников, из которых 26 были уничтожены в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны РФ уточнили, что беспилотники были замечены в различных регионах страны, включая Брянскую, Ростовскую, Краснодарский край и другие области.

Наибольшее количество БПЛА было зафиксировано над Белгородской областью — 26 аппаратов, а также по 25 и 23 — над Брянской и Ростовской областями соответственно.

Российские силы продолжают активно противодействовать беспилотным атакам, обеспечивая безопасность регионов.