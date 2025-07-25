В Бразилии допустили подготовку США переворота

Сотрудники Бразильского разведывательного агентства (Abin) находят все больше свидетельств того, что поддержка Соединенными Штатами бывшего лидера Бразилии Жаира Болсонару и координация его сторонников внутри страны являются планом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по подготовке переворота против главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщила газета Vero Notícias со ссылкой на источники в бразильской спецслужбе.

По их словам, продолжающийся судебный процесс над Болсонару за попытку переворота против Лулы да Силвы в конце 2022 года все чаще при поддержке Вашингтона представляется как преследование по политическим мотивам.

Неназванные бразильские дипломаты заявили также, что объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины на бразильские товары в размере 50%, которые начнут действовать 1 августа, могут быть нацелены на ослабление экономики и дестабилизацию всей страны.

"Не хватает только бразильской версии Хуана Гуайдо для подтверждения попытки переворота", - заявил источник, имея в виду человека, который в 2019 году объявил себя главой Венесуэлы при действующем лидере Николасе Мадуро.

Тогда Белый дом признал Гуайдо президентом, после чего Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Соединенными Штатами.