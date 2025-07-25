Трамп подписал закон о сокращении госрасходов на иностранную помощь

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал закон о сокращении на $9 млрд госрасходов на иностранную помощь через USAID и поддержку двух СМИ — NPR и PBS.

Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

В федеральный бюджет вернутся $7,9 млрд, выделенные Госдепу на функционирование USAID и $1,1 млрд, направленные американской Корпорации общественного вещания.

Ранее в National Interest сообщили, что российские организации могут заполнить нишу Агентства США по международному развитию (USAID) после его ликвидации главой Белого дома Дональдом Трампом.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что американское Агентство по международному развитию (USAID) официально сворачивает программы иностранной помощи 1 июля.