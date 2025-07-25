Своими решениями по НАБУ и САП Владимир Зеленский доказал, что заявления о наличии якобы российских агентов в антикоррупционных органах Украины являются фейками. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он отреагировал на решение Зеленского внести законопроект об укреплении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«С какой скоростью Зеленский, Урсулы и Стармеры сами доказали: никаких «агентов Кремля» не существует. Всё это — фикция», — написал Дубинский в своём Telegram-канале.

Нардеп напомнил, как Зеленский утверждал, что в НАБУ сидят «русские агенты», и решил ограничить работу бюро.

Однако спустя время «по звонку из Брюсселя» полномочия ведомствам возвращают, а глава киевского режима лично вносит соответствующий закон, добавил Дубинский.

Экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф рассказал RT о том, почему Зеленский принял закон об ограничении полномочий антикоррупционных органов.