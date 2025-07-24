Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в данный момент находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, назвал ложью слова Владимира Зеленского о российских агентах в антикоррупционных органах Украины — Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дубинского, Зеленский пытается «зачистить» антикоррупционные ведомства Украины, прикрываясь нарративом о российской угрозе. Таким образом депутат прокомментировал решение Зеленского внести законопроект об укреплении независимости САП и НАБУ — это произошло после того, как в Киеве был подписан обратный закон, лишающий эти структуры независимости.

«С какой скоростью Зеленский, Урсулы и Стармеры сами доказали: никаких "агентов Кремля" не существует. Все это - фикция. Инструмент для зачистки. Ещё вчера психически неуравновешенный Зеленский, вместе с таким же Малюком, орали: в НАБУ сидят русские агенты, а значит - НАБУ должно быть ликвидировано. Прошло два дня - и тем же НАБУ/САП, по звонку из Брюсселя, полномочия возвращают. А Зеленский лично вносит закон», — заявил Дубинский.

Напомним, что ранее Зеленский подписал закон, лишающий независимости САП и НАБУ. Эта инициатива привела к большому общественному резонансу как на Украине, так и в странах Запада. После этого Зеленский предложил новый закон, который должен должен укрепить независимость этих структур.