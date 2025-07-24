Зеленский неожиданно обратился к украинцам на фоне волны протестов

Владимир Зеленский на третий день прошедшей по Украине волны протестов против ограничивающего независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП закона заявил, что поручил правительству представить текст законопроекта 13533 украинским партнерам.

Об этом глава киевского режима рассказал в вечернем обращении в четверг.

«Важно, что украинцы так достойно реагируют на все события», - заявил Зеленский на фоне волны протестов.

Он отметил, что новый законопроект, который был им обещан, уже есть в Верховной раде. Речь, по словам Зеленского, идет о полноценных гарантиях независимости антикоррупционных органов.

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Также он заявил, что важно якобы проверить, чтобы не было ни одного российского вмешательства. В законопроекте есть и нормы, предохраняющие от различных злоупотреблений нормы.

Текст законопроекта обсуждали и с партнерами, и с правоохранителями, и с представителями НАБУ и САП, добавил Зеленский.

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