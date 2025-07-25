Нетаньяху осудил решение Макрона признать Палестину

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о признании Палестины, заявив, что это решение может привести к появлению еще одного «иранского марионеточного государства». Об этом политик написал в X.

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«Мы решительно осуждаем решение президента Макрона признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом после трагедии 7 октября. Такой шаг поощряет террор и грозит созданием еще одного иранского марионеточного государства, подобно тому, как это произошло с Газой», — написал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что палестинцы не хотят создать государство рядом с Израилем: по мнению премьер-министра, они хотят создать государство вместо Израиля.

Ранее министр юстиции Израиля Ярив Левин заявил, что Франция поддержит терроризм, если признает Палестину.