США поддержали требование Украины на переговорах в Стамбуле

Соединенные Штаты призывают Москву и Киев продолжать прямые переговоры для достижения полного прекращения огня и мирного урегулирования.

Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт на регулярном брифинге для журналистов.

"Могу сказать, что мы продолжаем содействовать прямым переговорам между Россией и Украиной в целях достижения всеобъемлющего прекращения огня", - сказал он прессе.

При этом представитель Госдепартамента подчеркнул, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает выдвинутое в Стамбуле украинской делегацией требование о "полном и безусловном прекращении огня, включая удары по гражданскому населению и критически важной инфраструктуре".

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Пиготт также отметил, что США положительно оценили тот факт, что сторонам удалось договориться о дальнейшем обмене военнопленными, в том числе тяжелобольными и ранеными.

Напомним, что третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями прошел в Стамбуле накануне. Пока позиции сторон в вопросе согласования меморандумов об условиях урегулирования конфликта остались далеки друг от друга, но удалось договориться по гуманитарными вопросам. Кроме этого Россия выразила готовность передать украинской стороне еще 3 тыс тел погибших украинских военнослужащих.