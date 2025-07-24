В США признали, что рейтинг американского паспорта снова упал

Паспорт США в 2025 году упал на десятое место в рейтинге влиятельности, пишет The Washington Post со ссылкой на данные Henley Passport Index.

Напомним, что место в рейтинге влиятельности зависит от того, в какое количество государств его обладатель может въехать без предварительного оформления визы.

В 2014 году Соединенные Штаты безусловно лидировали, в 2019 году американский паспорт находился на шестой строчке рейтинга, в 2020 — на восьмой. В 2024 году он поднялся на седьмую строчку.

Десятое место в 2025 году является наихудшим показателем для паспорта США за все время существования рейтинга влиятельности, отметили эксперты.

«США опустились с седьмого места в прошлом году на десятое, продолжая тенденцию к снижению», — пояснили аналитики.

По их словам, США уступили таким странам, как Сингапур, Япония, Южная Корея, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания.

Эти изменения отражают перемены в роли США на международной арене в период второй администрации Дональда Трампа, когда был усилен контроль над выдачей виз, уточнили эксперты.