США отозвали свою делегацию с переговоров о прекращении огня в Газе

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что американская делегация покидает переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Politico.

По словам Уиткоффа, это связано с действиями ХАМАС, члены которой не желают останавливать боевые действия. Спецпосланник американского президента выразил сожаление из-за действий ХАМАС, а также пообещал, что Белый дом рассмотрит «альтернативные варианты» возвращения заложников.

«Похоже, ХАМАС действует не скоординированным образом или же недобросовестно. Теперь мы будем рассматривать альтернативные варианты возвращения заложников и создания для жителей сектора Газы более стабильной обстановки», — заявил он.

Ранее Израиль решил отозвать переговорщиков из Дохи после ответа ХАМАС.