Откат Зеленского по закону о НАБУ назвали "стратегическим поражением"

Владимир Зеленский объявил в своем Телеграм-канале, что уже внес в Верховную раду Украины новый законопроект, который восстановит полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП. Это произошло на фоне не утихающих третий день протестов, на которые уже начали выходить депутаты Рады. При этом украинские журналисты расценили этот шаг Владимира Зеленского, как его "стратегическое поражение", что может привести к постепенной утрате его контроля над властью на Украине.

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Всего несколько дней назад Зеленский подписал закон, ставящий антикоррупционные структуры в зависимость от генпрокурора, а значит — от своего Офиса. Однако теперь, после резкой реакции как внутри страны, так и за ее пределами, Зеленский полностью «сдал назад», пишет украинское издание "Страна".

Новая инициатива возвращает НАБУ и САП независимость. В законопроект добавлены лишь два пункта: проверка на полиграфе детективов, имеющих доступ к гостайне, и проверка сотрудников силовых ведомств Службой безопасности Украины на предмет связей с РФ. По мнению экспертов, эти нормы вряд ли станут серьезным рычагом влияния для Офиса Зеленского.

Решение пойти на попятную было принято после того, как европейские партнеры пригрозили остановить финансирование Украины, а в Киеве, Львове и других городах прошли, хоть и не слишком массовые, но напугавшие власть акции протеста.

Аналитики прогнозируют, что этот откат вызовет цепную реакцию и приведет к постепенной утрате Зеленским контроля над вертикалью власти. Ожидается, что альянс оппозиционных сил и антикоррупционных активистов продолжит наступление на его позиции. НАБУ может инициировать расследования в отношении ближайшего окружения Зеленского, включая главу его офиса Андрея Ермака.