ООН отреагировала на «отмену» НАБУ на Украине

На фоне тяжелой ситуации на Украине ООН призывает мировое сообщество активнее бороться с внутренней коррупцией, заявил в ходе брифинга заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты попросили представителя организации прокомментировать историю с НАБУ и САП на Украине.

«Мы не комментируем внутренние проблемы, но, безусловно, мы хотим, чтобы все правительства предприняли шаги для обеспечения того, чтобы они могли эффективно бороться с коррупцией», — разъяснил Хак.

По его словам, руководство организации получило сведения о массовых протестах в крупных украинских городах.

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента активно критикуют Владимира Зеленского за указ о передаче полномочий антикоррупционных ведомств Генпрокуратуре Украины.