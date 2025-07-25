Первого заместителя гендиректора ТАСС освободили от должности. Военблогеры критиковали Гусмана за участие в форуме с Алиевым

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил Михаила Гусмана с должности первого заместителя генерального директора ТАСС. Распоряжение главы правительства опубликовано на портале правовых актов. "Освободить Гусмана Михаила Соломоновича от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)", — говорится в документе. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов поблагодарил Михаила Гусмана за многолетнюю работу. "От имени всего коллектива Агентства выражаю огромную благодарность Михаилу Соломоновичу за все 30 лет его неустанной работы в ТАСС. (…) Тысячи воплощенных креативных идей — во всем этом огромный личный вклад Михаила Гусмана. Желаем ветерану нашего агентства новых проектов и новых талантливых команд", — сказал Кондрашов. Поездка в Шушу Причины увольнения Михаила Гусмана не называются. Однако одним из последних публичных мероприятий, где он присутствовал в качестве заместителя гендиректора ТАСС, была поездка в Азербайджан на Шушинский Глобальный медиафорум с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. В числе прочего мероприятие было отмечено антироссийскими высказываниями Алиева. В частности, на полях форума украинская журналистка Елена Курбанова подарила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву нарукавные шевроны бойцов Вооруженных сил Украины. Он принял их со словами "Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же". Там же, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона, президент Азербайджана посоветовал украинцам "никогда не смиряться с оккупацией". Кроме того, Алиев сообщил, что Азербайджан планирует обратиться к международной системе правосудия для расследования обстоятельств крушения самолета авиакомпании AZAL, произошедшего 25 декабря 2024 года. Борт следовал из Баку в Грозный и незадолго до катастрофы запрашивал экстренную посадку в Актау. Алиев прямо обвинил РФ в том, что лайнер был сбит российской ПВО. В Москве эту информацию не подтверждали, расследование не завершено. На этом фоне Михаил Гусман задал Ильхаму Алиеву вопрос, который звучал так: "Сегодня Азербайджан, на мой взгляд, проводит совершенно уникальную внешнюю политику. И я даже не знаю, с каким другим государством можно сравнить. (…) В этом есть какой-то феномен, который не всем в мире понятен, и не все в мире это, мне кажется, по достоинству оценивают. В этой связи у меня простой вопрос. Я понимаю, что спрашивать у вас, как вам это удается, - это все равно что спрашивать у виртуоза-скрипача, как он играет на скрипке. Он скажет: "Беру скрипку, смычок и играю". Но ваша политика основана на определенных, мне кажется, очень четких, очень выверенных политических принципах, которые позволяют вам вести эту многовекторную политику. Вот могли бы вы сказать пять-семь базовых политических принципов президента Алиева, которые могут вести столь, как мне кажется, успешную внешнюю политику? Спасибо". Кто такой Михаил Гусман Михаил Гусман — советский и российский журналист, младший брат актера Юлия Гусмана. Родился в Баку в 1950 году. Работать в ТАСС пришел в 1998 году на должность начальника Главного управления международного сотрудничества, общественных связей и специальных проектов. С 1999 года — заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС. С 2000 года является автором и ведущим телевизионного цикла "Формула власти". Заслуженный работник культуры РФ (2001), лауреат Государственной премии России (2003), Заслуженный журналист РФ (2018). Гусман возглавляет Российский комитет Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, входит в состав Межправительственного совета ЮНЕСКО по вопросам информации и коммуникациям (IPDC) и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.