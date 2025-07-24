Ральф Боссхард, бывший специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ и отставной подполковник Генштаба вооруженных сил (ВС) Швейцарии, заявил ТАСС, что Запад стремится наказать Россию за ее сопротивление его доминированию, чтобы другие страны не последовали ее примеру.

По его мнению, Россия выступила в роли лидера сопротивления стран глобального Юга против коллективного Запада. Это проявилось в том, что за последние 3,5 года Москва не подчинилась попыткам заставить ее подчиниться — ни через политические и экономические санкции, ни через поставки вооружений. По мнению военного эксперта, пример России «становится образцом для подражания».

В НАТО потребовали наказать Китай из-за России

По словам эксперта, в июне руководство Ирана успешно противостояло попыткам Запада шантажировать страну. В частности, планы израильского премьера Биньямина Нетаньяху по смене власти в Иране так и не были реализованы. Кроме того, Северная Корея теперь открыто выступает союзником России, и ей не удается за это применить какие-либо меры наказания.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус потребовал от США обязательства по поставкам Patriot для Украины. Он пояснил, что «подобный подход отвечает интересам» Североатлантического альянса, поскольку «речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников». Кроме того, он призвал другие европейские страны принять участие в финансировании дополнительных систем Patriot.