Делегатам Украины не понравилось сидеть близко к россиянам

Делегация от Украины была недовольна тем, что их стол передвинули поближе к российскому из-за палящего солнца.

Об этом рассказал корреспондент RT Константин Придыбайло.

«Наших это вообще никак не напрягает. А по украинским лицам видно, что им не очень приятно. Что-то они там фыркают, сидят недовольные и пытаются только на украинской мове разговаривать», — сообщил журналист, находившийся вчера на месте проведения переговоров.

Третий раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел в Стамбуле 23 июня. Он продлился 40 минут. Встреча завершилась договоренностью об обмене удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200» и предложением Москвы создать три рабочие группы для дальнейших консультаций.

Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон по проектам меморандумов по-прежнему существенно расходятся.