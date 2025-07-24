Стало известно, зачем Зеленский и Ермак в начале СВО держали при себе винтовки

После начала СВО в 2022 году украинский лидер Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «держали под рукой штурмовые винтовки», чтобы, среди прочего, «достойно уйти».

Об этом пишет британская газета Financial Times.

«В первые дни вторжения Ермак и Зеленский держали под рукой штурмовые винтовки на случай, если российские войска прорвутся на территорию бункера. Как вспоминал один из помощников, винтовки были там либо для того, чтобы пробиваться с боем, либо для того, чтобы обеспечить достойный исход вместо того, чтобы попасть в плен», — говорится в сообщении издания.

Как сообщил сам Ермак газете, он в тот момент «не испугался», однако «боялся за свою семью и украинский народ».

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До этого то же издание писало, что Зеленский и Ермак «спят рядом друг с другом в бункере» из-за обстрелов ВС России.

Там же после долгого рабочего дня они, как пишет FT, «могут расслабиться, играя в настольный теннис или просматривая классические фильмы, которые они знают так хорошо».