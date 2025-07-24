Депутат Европарламента назвала риски «отмены» НАБУ на Украине

Владимиру Зеленскому следует исправить ситуацию с антикоррупционными ведомствами на Украине, заявила депутат Европарламента от Дании Кристель Шальдемосе. Об этом пишет телерадиокомпания DR.

Во вторник, 22 июля, украинский лидер на фоне коррупционных скандалов подписал указ о передаче полномочий НАБУ и САП Генпрокуратуре Украины. Его решение вызвало бурную негативную реакцию в Европе и США.

«Если Украина не исправится в борьбе с коррупцией в стране, это может иметь серьезные последствия. Это касается как стремления страны стать членом ЕС, так и поддержки ЕС в адрес находящейся в состоянии конфликта страны», — отметила Шальдемосе.

По ее мнению, если Зеленский откажется «откатить» принятые меры, ситуация обернется таким образом, что Украине может быть сложно добиться членства в Европейском союзе.

Ранее депутат ЕП Даниэль Фройнд предупредил, что действия Украины ставят под угрозу ее финансирование и вступление в ЕС.

Без независимых антикоррупционных ведомств Украине нет места в ЕС, подчеркнул депутат ЕП от Свободной демократической партии Мориц Кёрнер. Он заметил, что Зеленскому следует немедленно отменить этот закон.