Раскрыто одно из последних желаний королевы Елизаветы II перед смертью

Перед смертью в 2022 году королева Елизавета II призвала своих приближённых «сделать всё возможное», чтобы закончить расследования, связанные с обвинениями в сексуальных злоупотреблениях в стенах Букингемского дворца. Информация об этом появилась на Radar Online.

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Речь идёт о делах против бывших сотрудников дворца — водителя Альвина Стоксдейла и дворецкого Пола Кидда, обвинённых в создании педофильской сети в 1970–1980-е годы. Оба умерли до завершения судебных процессов.

Инсайдеры утверждают, что королева опасалась разрушительного влияния громких дел на репутацию монархии.

«Много лет ходят слухи о том, что "старшие" члены королевской семьи были частью группировки. Личности их соратников были разоблачены, однако правда в том, что они никак не могли "работать" без сотрудничества с главенствующими», — говорит источник таблоида.

Официальные представители королевской семьи обвинения в попытках скрыть преступления не комментируют. Между тем эксперты не исключают, что при появлении новых доказательств полиция может возобновить расследование.