Немецкий депутат нарисовал свастику на бюллетене для голосования

Неизвестный депутат местного парламента федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии нарисовал свастику на бюллетене, когда шло тайное голосование.

Об этом сообщило немецкое агентство DPA.

«Скандал в зале пленарных заседаний: в парламенте земли Баден-Вюртемберг при тайном голосовании на бюллетене была нарисована свастика», — указано в статье.

По словам председателя парламента Мутерем Арас, установить личность депутата невозможно, поэтому наказание никто не понесет.

Когда Арас рассказывала парламентариям о случившемся, она смотрела в сторону фракции партии «Альтернатива для Германии». Один из членов фракции Мигель Клаус после этого заявил, что АдГ к случившемуся не причастна.

8 июля немецкое посольство в РФ опубликовало карту оккупационных зон послевоенной ФРГ с искаженным советским флагом. На ней советская зона выделена флажком с изображением черного серпа и молота в белом кружке на красном фоне, что очевидно отсылает к флагу нацистской Германии. Впоследствии дипведомство извинилось за инцидент.