Украинские дипломаты не пожелали забрать флаги Украины

Сотрудники украинской дипмиссии в Польше не посчитали нужным забрать у польского депутата Романа Фрица флаги Украины. Видео опубликовали «Известия» в Telegram-канале.

По данным газеты, в 2024 году жители Цешина подписали петицию с требованием убрать флаги Украины со здания городской мэрии. Городской совет большинством голосов отклонил петицию.

В июле 2025 года парламентарий снял флаги и принял решение не выбрасывать их, а отнести в украинское посольство.

Политик разъяснил, что наличие на муниципальных зданиях флагов страны, герои которой совершали зверские преступления в 40-е годы прошлого века, вызывает глубокое моральное возмущение и является элементом прогрессирующего процесса украинизации общественной жизни в Польше.

«Мы можем войти? Я не знаю, потому что они ничего не говорят, может быть, кто-то выйдет к нам, я не знаю», — признал Фриц.

Депутат заметил, что если никто не выйдет и не примет флаги, он будет вынужден отправить их курьерской службой.