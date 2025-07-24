Сербия проинформировала Россию об обострении в Косове

Глава МИД Сербии Марко Джурич проинформировал посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко об обострении ситуации в Косово и Метохии в связи с арестом сербского чиновника Игора Поповича. Об этом сообщило правительство республики.

"Основная цель в связи с этим случаем - обеспечить его [Поповича] немедленное освобождение и безопасное возвращение домой, наши компетентные органы примут все возможные политические и правовые меры в отношении ответственных лиц, одновременно сохраняя мир и стабильность", - подчеркнул Джурич. По его словам, задержание помощника главы канцелярии по делам Косова и Метохии представляет собой "грубое нарушение прав человека и правовых процедур, а также политическое преследование и продолжение кампании запугивания, унижения и давления на сербское население в крае".

Министр указал, что Попович был задержан "только из-за того, что режиму Альбина Курти не понравилась правда, сказанная на мемориальном мероприятии в Ораховце". Он добавил, что преступления, о которых говорил чиновник, подтверждено на международном уровне, в том числе резолюцией 1160 Совета Безопасности ООН от 1998 года.

Джурич также выразил благодарность Москве "за твердую и принципиальную позицию в отношении суверенитета и территориальной целостности Сербии, за понимание тяжелого положения сербов в Косове и Метохии, а также за многолетнюю поддержку, оказываемую по этим вопросам в международных организациях".

Суд в Приштине 20 июля арестовал на 30 суток помощника главы канцелярии по делам Косова и Метохии Игора Поповича. Он был задержан после участия в памятной церемонии в Ораховце, посвященной жертвам нападений Освободительной армии Косово в 1998-2000 годах.