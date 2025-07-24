ООН отреагировала на крушение самолета в Амурской области

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования из-за крушения самолета Ан-24 в Амурской области.

Об этом сообщил представитель генсека Фархан Хак, его слова приводит Reuters.

«Генсек Гутерриш и всемирная организация выражают свои соболезнования семьям жертв крушения воздушного судна, а также народу и правительству России», — заявил он на брифинге.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением самолета. В телеграмме подчеркивается, что китайский лидер был потрясен новостью о произошедшей трагедии. Он выразил сочувствие семьям тех, чьи жизни унесла авиакатастрофа.

Названы возможные причины крушения Ан-24 в Приамурье

Пассажирский самолет Ан-24, следовавший рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение утром 24 июля. Борт перестал выходить на связь во время захода на посадку. В сети также появились кадры, на которых видно, как самолет идет на второй круг на крайне низкой высоте перед заходом на посадку. Специалисты считают, что в этот момент могла произойти потеря управления.