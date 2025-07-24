Решение президента Владимира Зеленского подписать закон, отменяющий независимость ключевых антикоррупционных ведомств, вызвало волну протестов в крупных городах Украины и породило опасения по поводу возможного сокращения финансовой помощи со стороны Запада.

Как пишет издание Strategic Culture, эти события могут привести к серьезным последствиям для Киева, поскольку две трети государственных расходов Украины покрываются за счет средств западных партнеров. По мнению издания, действия против антикоррупционных ведомств заставили Запад обеспокоиться тем, как расходуются миллиарды, направляемые на поддержку страны.

«Наиболее вероятно, что поддержка дальнейшего финансирования опосредованной войны на Украине начнет очень быстро таять», — говорится в материале.

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Сокращение этой поддержки может стать критическим ударом по финансовой стабильности страны.