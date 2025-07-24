В Раде анонсировали новую волну «майданов» на Украине

Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что десятки городов Украины в скором времени охватят протесты. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам депутата, протестные акции начнутся 24 июля в 20:00. Главной задачей митингующих, по его словам, станет формирование единой повестки и четких требований. При этом, ранее Владимиром Зеленским был подписан резонансный закон, который лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

«Особенно важно сформировать единую понятную повестку и четкие требования», — написал Дмитрук.

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Ранее митинг из-за закона о НАБУ и САП прошел в Киеве.