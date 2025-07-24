В Раде анонсировали новую волну «майданов» на Украине
Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что десятки городов Украины в скором времени охватят протесты. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам депутата, протестные акции начнутся 24 июля в 20:00. Главной задачей митингующих, по его словам, станет формирование единой повестки и четких требований. При этом, ранее Владимиром Зеленским был подписан резонансный закон, который лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
«Особенно важно сформировать единую понятную повестку и четкие требования», — написал Дмитрук.
Ждать ли на Украине новый Майдан?
Ранее митинг из-за закона о НАБУ и САП прошел в Киеве.