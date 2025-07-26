Беременной сделали аборт на 36-неделе кесаревым сечением и отправили ребенка в морозилку

В Южной Корее блогерша по фамилии Квон оказалась в центре громкого уголовного дела, после того как рассказала об аборте на позднем сроке. В июне 2024 года она опубликовала на YouTube видео, где подробно описала процедуру, проведённую на 36-й неделе беременности.

По данным издания Korea Herald, операция была выполнена методом кесарева сечения, после чего новорождённый, предположительно оставшийся живым, был накрыт хирургической простынёй и помещён в морозильную камеру, что привело к его гибели.

Прокуратура предъявила Квон обвинения в тяжком преступлении. Также под суд пойдут директор клиники Юн, хирург Шим и двое посредников, которые занимались поиском пациенток для нелегальных абортов. Все они обвиняются в нарушении закона о медицинском обслуживании. Власти заявили, что намерены конфисковать доходы, полученные от этой деятельности, чтобы пресечь подобные преступления в будущем.

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Расследование выявило, что сотрудники клиники пытались скрыть факт аборта, подделав медицинские документы. В карте Квон указали ложные симптомы, включая боли в животе и кровотечение, чтобы зафиксировать мертворождение. Более того, проверка показала, что с августа 2022 по июль 2023 года в этой больнице провели свыше 500 незаконных абортов, заработав почти 1,5 млрд вон (около $1,09 млн).

В 2019 году Конституционный суд Южной Кореи отменил полный запрет на аборты, признав его неконституционным. Однако до сих пор парламент не принял новый закон, регулирующий эту процедуру, что создаёт правовую неопределённость и способствует росту подпольных операций.