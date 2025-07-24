На Украине раскрыли трехэтапный план свержения Зеленского

Против президента Украины Владимира Зеленского начал реализовываться план свержения в связи с готовностью пойти на уступки протестующим против ограничений Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

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То, что Зеленский продемонстрировал готовность идти на компромисс, вдохнуло в протесты новую силу, поскольку заявление президента выглядело так то, что он «прогнулся». А это значит, что нужно давить и дальше, отмечают журналисты.