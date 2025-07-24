Объясниться или уволиться: президент Литвы поставил премьер-министру ультиматум

Объяснение за коррупцию или заявление на увольнение потребовал от премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса президент республики Гитанас Науседа. Об этом сообщил «Sputnik Литва».

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Основанием для такого ультиматума стали сообщения в СМИ, в которых заявлялось, что получавшая дотации от Европейского союза компания жены брата премьера тратила деньги на закупку оборудования у фирмы, которая принадлежала самому политику.

Говоря о требовании советник президента Литвы Фредерикас Янсонас заявил, что Палуцкас в течение двух недель должен или дать и обосновать поднятые общественностью ответы на вопросы, «либо рассмотреть варианты своего дальнейшего пребывания на посту премьер-министра».

Гинтаутас Палуцкас занял пост премьер-министра 21 ноября 2024 года.

Ранее суд Москвы заочно вынес обвинительный приговор литовскому националисту Валдасу Барткевичюсу* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Его приговорили к 23 годам лишения свободы за ряд преступлений, включая финансирование терроризма, мародерство и осквернение воинских захоронений.

* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов