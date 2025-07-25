Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) за первую половину 2025 года раскрыло преступлений коррупционной направленности на сумму в $440 млн. Об этом говорится в материалах ведомства, передает ТАСС.

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Отмечается, что обвинения за указанный период предъявлены 27 представителям власти Украины. Речь идет о депутатах, главах ведомств, директорах государственных предприятий. Семь из них были осуждены. Наиболее известными делами антикоррупционного ведомства на Украине стало расследование против бывшего вице-премьера Алексей Чернышовара и дело о коррупции в Национальной гвардии Украины.

Новая волна протестов на Украине: три шага к свержению Зеленского

На фоне начавшихся протестов против ограничения полномочий антикоррупционных органов Украины украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который фактически аннулирует все изменения в закон о НАБУ и САП, принятые Радой и подписанные им самим. На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей.

В политическую жизнь страны вернулись публичная критика власти и даже легендарные скакания на Майдане. Всплеск народного негодования произошел, как ни странно, не из-за очередного варварского акта "бусификации", громкого провала на фронте или чего-то в таком духе.

Протесты с лозунгами "ганьба" — то есть "позор" — начались после того, как Верховная рада в режиме спецоперации приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).