Сийярто: США вернули Венгрии украденный 350-летний иезуитский трактат

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что окружная прокуратура Нью-Йорка вернула Венгрии похищенный ранее иезуитский трактат, датируемый 1675 годом. Видеозапись церемонии была опубликована на его YouTube-канале.

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Торжественная церемония передачи 350-летней рукописи Nervus Opticus Sive Tractatus Theoricus, автором которой является Захария Трабер, состоялась в Нью-Йорке в воскресенье.

Петер Сийярто выразил благодарность сотрудникам прокуратуры.

«Мы высоко ценим этот жест, особенно учитывая, что это первая антикварная ценность, украденная из Венгрии, которая, благодаря усилиям окружной прокуратуры Нью-Йорка, вернулась на родину», — подчеркнул политик.

Министр также добавил, что данный акт подтверждает улучшение отношений между Венгрией и Соединенными Штатами Америки (США) после смены американской администрации.

До этого сообщалось, что датские археологи из Музея Мосгаарда в городе Орхус раскопали захоронение X века, обнаружив там жемчуг, монеты, керамику и другие ценные артефакты эпохи викингов.