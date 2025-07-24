Трамп сделал неожиданное заявление о бизнесе Маска

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не планирует разрушать бизнес техномагната Илона Маска. Об этом пишет The Indian Express.

Напомним, что в июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который бизнесмен назвал «отвратительной мерзостью».

«Все заявляют, что я разрушу компании Илона тем, что заберу некоторые, если не все, масштабные субсидии правительства США. Это не так! Я хочу Илону и всем предпринимателям в нашей стране процветать как никогда ранее», — разъяснил президент США.

Трамп подчеркнул, что чем лучше идут дела у американских бизнесменов, тем лучше идут дела и у Соединенных Штатов.

Илон Маск может вернуться в политику

Ранее Маск пожаловался, что его компанию Tesla ждут несколько тяжелых кварталов после отмены государственной поддержки производства электромобилей.