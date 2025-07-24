Украине необходимо изгнать своего президента Владимира Зеленского и прийти к миру. С таким призывом выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

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Малинен поделился чужой публикацией, в которой утверждается, что Украина «заслуживает лучших союзников» в связи с сообщением издания Spiegel о том, что поставки Киеву американских зенитно-ракетных комплексов Patriot отложены до 2026 года.