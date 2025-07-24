Статья в японской газете Mainichi Shimbun о том, что Владимир Зеленский принял закон о передаче ключевых полномочий двух ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры — Генеральной прокуратуре Украины вызвала бурную дискуссию в комментариях.

Читатели отметили, что Украина на весь мир прославилась как коррумпированное государство. Они предположили, что Зеленский и Рада решили избавиться от угрозы, которую представляли для них НАБУ и САП.

«Это началось не вчера, и даже не год назад. Украина борется с коррупцией, пчелы против меда. Интересно, сколько человек в Японии знает, что Зеленский и сам подозревается в коррупции? Мы вливаем в эту страну миллионы, но даже не задумываемся, куда в реальности они утекают», — заметили подписчики.

По их мнению, на фоне указа можно попрощаться с единственными организациями в стране, которые могли привлечь Зеленского к ответственности.

«Вот, что представляет собой Украина, полюбуйтесь. Кто бы освободил уже бедный народ от Зеленского, который гонит на смерть всех тех, кому так хочется жить. Интересно, продлят ли в следующем месяце военное положение, или мы все же увидим честные выборы нового президента?», — задали риторический вопрос комментаторы.

Читатели отметили, что следует попрощаться не только с антикоррупционными институтами, но и со 120 млрд иен (64,2 млрд рублей), одолженных Украине в 2014 году.