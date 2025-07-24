Избранный президент Польши резко высказался о Туске
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий рассказал в ходе встречи со спикером Сейма Шимоном Головней, что не торопится встречаться с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом пишет TOK FM.
По данным портала, стороны обсудили ряд вопросов внутренней повестки, в частности, подробности процедуры инаугурации, назначенной на 6 августа, ряд законодательных инициатив нового президента, предложения по сельскому хозяйству.
Избранный президент заметил, что встреча была «очень успешной». Вместе с тем, признался политик, у него нет желания встречаться с главой правительства.
«Я думаю, что встреча с Дональдом Туском будет необходима. Но вы не можете быть удивлены тем, что я не спешу встречаться с паном премьером Дональдом Туском, которого считаю самым плохим премьером после 1989 года», — отметил Навроцкий.
По его словам, встреча все же состоится, так как поляки ожидают, что президент и премьер-министр будут сотрудничать по вопросам, важным для национального сообщества.
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Ранее Туск сообщил, что как бы он и его сторонники не оценивали Навроцкого, следует признать его победу на выборах и поздравить его избирателей.
Глава кабмина уточнил, что будет работать с новым президентом «везде, где это необходимо и возможно». Он добавил, что правительство уже подготовило «аварийный план» на случай трудного сотрудничества.