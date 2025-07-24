Лукашенко прокомментировал запрет на въезд в Эстонию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал санкции в свой адрес, которые запрещают ему въезд в Эстонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Наталью Эйсмонт.

По словам Эйсмонт, Лукашенко отнесся к ограничениям с иронией. Как объяснила пресс-секретарь, белорусский президент никогда не был в Эстонии раньше, и «не знает, выживет ли» без посещения этой страны в будущем.

«Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю "громкую" новость. Буквально и дословно президент сказал так: "Никогда, "к сожалению", не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю — выживу ли?», — заявила Эйсмонт.

Ранее власти Эстонии бессрочно запретили въезд в страну для Лукашенко и еще 272 белорусов.