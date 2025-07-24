Зеленский согласовал текст еще одного законопроекта о НАБУ и САП

Владимир Зеленский согласовал текст еще одного законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

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Соответствующее заявление опубликовано в его Telegram-канале.

"Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка на Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого влияния или вмешательства. Текст сбалансирован. Самое главное - реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП", - говорится в сообщении.

Зеленский также указал, что законопроект сегодня будет внесен в Верховную раду. Пока текст документа на сайте Рады отсутствует.

Между тем накануне министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что Зеленский "поставил задачу руководителям правоохранительных и антикоррупционных органов в течение двух недель подготовить предложения по изменениям в законодательство".

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Вечером того же дня около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с 23 июля. Это привело к протестам - во многих городах Украины последние два дня проходят митинги. В день вступления закона в силу в центре Киева собралось более 9 тыс. митингующих.