Трампу предрекли неудачу в попытке очернить Обаму
Бывшему президенту США Бараку Обаме не будут предъявлены обвинения в госизмене, несмотря на попытки администрации американского лидера Дональда Трампа очернить его, чтобы отвлечь внимание от делf Джеффри Эпштейна. Об этом заявил сенатор Тед Круз, сообщает The Daily Beast.
Уточняется, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард обвинила Обаму в участии в «изменническом заговоре» и «многолетнем перевороте» против Трампа в связи с расследованием его администрацией якобы попыток России повлиять на выборы 2016 года.
Однако сенатор отметил, что члены администрации Обамы могут быть привлечены к «уголовной ответственности» за якобы дачу ложных показаний под присягой и «фальсификацию доказательств».
Ранее официальный представитель Обамы Патрик Роденбуш заявил, что обвинения Трампа в адрес Обамы в государственной измене и якобы фальсификации выборов 2016 и 2020 годов — абсурдны. По его словам, «странные» обвинения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание.