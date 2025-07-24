Пока вы не уснули: обещание Пашиняна Мишустину и компромат разведки РФ на Хиллари Клинтон

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пашинян дал обещание Мишустину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заверил, что Ереван намерен и далее участвовать в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«В целом Армения — и сегодня это тоже обсуждалось — настроена продолжать работу в Евразийском экономическом союзе», — заявил Оверчук, отвечая на вопрос о перспективах интеграции Армении с Европейским Союзом.

Читать новость полностью

Раскрыт сверхсекретный компромат разведки России на Хиллари Клинтон

В распоряжении Службы внешней разведки (СВР) России якобы имелись секретные данные об употреблении Хиллари Клинтон тяжелых транквилизаторов для поддержания психоэмоционального состояния в ходе предвыборной президентской кампании в 2016 году. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на рассекреченный документ Палаты представителей.

«По состоянию на сентябрь 2016 года СВР располагала информацией Национального комитета Демократической партии о том, что президент Барак Обама и лидеры партии считали состояние здоровья Клинтон "чрезвычайно тревожным" и полагали, что это может оказать "серьезное негативное влияние" на ее избирательные перспективы. Информация держалась в строжайшей тайне, даже ближайшие советники не знали всю ситуацию», — сообщается в докладе, датированным 2020 годом.

Читать новость полностью

"Зеленского уже нет": Арестович* раскрыл, что произошло в Киеве

© Соцсети

Политическое будущее президента Владимира Зеленского предрешено, его уход с поста — вопрос ближайшего будущего. Причиной тому стал разрыв общественного договора, который перестал отвечать интересам как Украины, так и Запада. Такую оценку текущей ситуации дал в своем Телеграм-канале экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов). Он считает, что Запад уже разыгрывает революционную ситуацию на Украине, воспользовавшись недовольством разгромом НАБУ и САП, а на смену Зеленскому готовят союз националистов и сторонников либеральных и прозападных взглядов - "соросят".

"Зеленский - все. Снимут его завтра или в ноябре, его уже нет", - написал Арестович*, добавив, что дело не в НАБУ, а в том, что Зеленский достал всех - и на Западе и внутри Украины.

* внесен в России в список террористов и экстремистов.

Читать новость полностью

«Будет страшно»: в Думе предупредили Киев об ответе на атаки по Сочи

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ответ на атаки украинских беспилотников по Сочи будет «неотвратимым и страшным». Об этом депутат рассказал порталу NEWS.ru.

В оперативном штабе Краснодарского края 22 июля сообщили о гибели женщины в Адлерском районе Сочи из-за падения обломков беспилотника. Сообщалось, что еще одна женщина получила тяжелые ранения. Позже в РЖД сообщили, что в результате атак беспилотников в Сочи погибли двое работников поездной бригады ФПК. Еще трое сотрудников были госпитализированы.

Читать новость полностью

Захарова прокомментировала призыв Алиева сопротивляться к Украине

Реакция на обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к Украине с призывом сопротивляться была дана по линии Администрации президента (АП) России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Кто бы такое не заявлял, соответствующая реакция была дана по линии АП», — сказала она.

Читать новость полностью

Очевидица описала последние минуты Ан-24 перед крушением в Приамурье

Жительница Тындинского района Тамара описала последние минуты самолета Ан-24 перед крушением в Приамурье, ее слова приводит 360.ru. Она отметила, что самолет летел низко.

«Я еще подумала, что пилоты облетали что-то, проверяли. Бывает, что кружит самолет, идет проверка каких-то систем аэропорта», — объяснила очевидица.

Читать новость полностью

Из «Пятерочки» и «Перекрестка» пропадут Snickers и Twix

X5 Group приняла решение остановить отгрузки продукции Mars, в том числе батончиков Snickers и Twix, в магазины "Пятерочка" и "Перекресток", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Х5 приняла решение остановить отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" в связи с несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования", - говорится в сообщении.

Читать новость полностью

Терпящий убытки предприниматель призывал ударить ракетами по Крымскому мосту

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали бизнесмена, призывавшего в Сети ударить ракетами по Крымскому мосту, пишет РИА Новости со ссылкой на крымское управление ведомства.

48-летний задержанный занимается частным бизнесом, который в настоящее время терпит убытки, поэтому мужчина торгует плодоовощной продукцией на местном рынке, поделились подробностями в российской спецслужбе. По информации ведомства, крымчанин создал несколько аккаунтов под разными псевдонимами, от имени которых выкладывал публикации с призывами нанести авиационные удары по Крымскому мосту. Кроме того, он оправдывал атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Читать новость полностью

Познер отреагировал на критику Руслана Белого*

Телеведущий Владимир Познер отреагировал на слова комика Руслана Белого* (признан иноагентом на территории РФ), назвавшего его «чудилой». Журналист заявил, что не знаком с экс-участником Comedy Club и впервые слышит его имя.

Реакцию Познера на ситуацию узнало издание «Абзац».

Читать новость полностью

«Радиостанция Судного дня» пробудилась и передала семь загадочных сообщений подряд

Радиостанция УВБ-76 проявляет необычайную активность. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Как правило, в эфире УВБ-76 звучит не более одного-двух сообщений, после чего она замолкает на несколько дней. 24 июля она пробудилась после двухнедельного молчания и передала семь шифровок подряд.

Читать новость полностью