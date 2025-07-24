Экс-разведчик США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил, что Украину ожидает капитуляция, а Владимира Зеленского - замена некой другой «номинальной фигурой». Отрывок комментария эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По мнению Риттера, время Зеленского истекло. Экс-разведчик заявил, что теперь на Украине потребуется «ввести еще одну номинальную фигуру, чья задача - способствовать капитуляции».

«И именно об этом мы здесь говорим, о буквальной капитуляции Украины. Это не будет урегулированием путём переговоров. И Запад начинает это осознавать. Вы видите панику в НАТО», - подчеркнул Риттер.

Он добавил, что капитуляция Украины ударит по «амбициозным планам НАТО по сдерживанию России».

Ранее газета The New York Times рассказала, что президент России Владимир Путин готов рискнуть отношениями с главой США Дональдом Трампом ради капитуляции Украины. Газета отмечала, что российские войска активно продвигаются, и руководство страны игнорирует резкую критику в адрес России со стороны Трампа. По словам близких к Кремлю источников газеты, Путин убежден, что оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы.