«Огромная ошибка»: Зеленский столкнулся с критикой ФРГ

Мария Иванова

Немецкие политики, опрошенные газетой Bild, раскритиковали принятый Владимиром Зеленским закон об антикоррупционных органах. Депутаты подчеркнули, что Украине необходимы прозрачные и независимые институты, если она хочет получать европейскую поддержку.

«Огромная ошибка»: Зеленский столкнулся с критикой ФРГ
© РИА Новости

Ранее Зеленский подписал закон, подчиняющий антикоррупционные органы Украины генпрокурору страны. Это фактически лишает их независимости.

На Украине прошли массовые акции против нового закона. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц пообещали провести с Зеленским разговор о последних событиях «в контексте европейских амбиций Украины».

«Этот шаг назад в борьбе с коррупцией - огромная ошибка», - заявил Робин Вагенер, член фракции Партии зелёных в Бундестаге.

Он подчеркнул, что новый закон затрудняет не только процесс вступления Украины в Евросоюз, но и «бюджетный процесс» немецкого правительства. По словам депутата, немецкая поддержка остается для Украины «незаменимой».

«Но наша помощь требует прозрачных, сильных и независимых институтов. Эти институты подвергаются серьёзным испытаниям из-за недавних законодательных изменений», - отметил Вагенер.

Он обратился к Верховной раде и Зеленскому с призывом пересмотреть закон. В то же время депутат ожидает от правительства Германии «прямых и чётких дискуссий по этому вопросу».

Депутат ХДС Никлас Хербст, председатель Комитета Европарламента по бюджетному контролю, также раскритиковал закон, но в то же время призвал к спокойствию. По его мнению, отсутствие давления со стороны США по дальнейшим реформам негативно влияет на украинское законодательство.

«Несмотря на все обоснованные опасения, мы не должны забывать о прогрессе, достигнутом в последние годы», - сказал Хербст.

Он добавил, что на готовность Украины к реформам также влияет «застопорившийся процесс вступления» в Евросоюз.

«Поэтому ЕС должен взглянуть и на себя», - заключил депутат.