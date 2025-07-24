«Огромная ошибка»: Зеленский столкнулся с критикой ФРГ

Немецкие политики, опрошенные газетой Bild, раскритиковали принятый Владимиром Зеленским закон об антикоррупционных органах. Депутаты подчеркнули, что Украине необходимы прозрачные и независимые институты, если она хочет получать европейскую поддержку.

Ранее Зеленский подписал закон, подчиняющий антикоррупционные органы Украины генпрокурору страны. Это фактически лишает их независимости.

На Украине прошли массовые акции против нового закона. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц пообещали провести с Зеленским разговор о последних событиях «в контексте европейских амбиций Украины».

«Этот шаг назад в борьбе с коррупцией - огромная ошибка», - заявил Робин Вагенер, член фракции Партии зелёных в Бундестаге.

Он подчеркнул, что новый закон затрудняет не только процесс вступления Украины в Евросоюз, но и «бюджетный процесс» немецкого правительства. По словам депутата, немецкая поддержка остается для Украины «незаменимой».

«Но наша помощь требует прозрачных, сильных и независимых институтов. Эти институты подвергаются серьёзным испытаниям из-за недавних законодательных изменений», - отметил Вагенер.

Он обратился к Верховной раде и Зеленскому с призывом пересмотреть закон. В то же время депутат ожидает от правительства Германии «прямых и чётких дискуссий по этому вопросу».

Депутат ХДС Никлас Хербст, председатель Комитета Европарламента по бюджетному контролю, также раскритиковал закон, но в то же время призвал к спокойствию. По его мнению, отсутствие давления со стороны США по дальнейшим реформам негативно влияет на украинское законодательство.

«Несмотря на все обоснованные опасения, мы не должны забывать о прогрессе, достигнутом в последние годы», - сказал Хербст.

Он добавил, что на готовность Украины к реформам также влияет «застопорившийся процесс вступления» в Евросоюз.