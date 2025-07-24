Пашинян дал обещание Мишустину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заверил, что Ереван намерен и далее участвовать в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«В целом Армения — и сегодня это тоже обсуждалось — настроена продолжать работу в Евразийском экономическом союзе», — заявил Оверчук, отвечая на вопрос о перспективах интеграции Армении с Европейским Союзом.

Его слова приводит ТАСС.

Путин ни разу не упомянул Армению, говоря о ЕАЭС

По словам Оверчука, стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС и выразили заинтересованность в сохранении тесных экономических связей. Представитель российского правительства отметил, что несмотря на обсуждение возможного сближения Армении с ЕС, официальный Ереван подтверждает свою приверженность обязательствам по линии евразийской интеграции.

Ранее Пашинян признал, что республика не может одновременно быть членом ЕАЭС и Евросоюза. Он отметил, что Ереван в какой-то момент должен будет сделать выбор, который будет принимать народ под руководством правительства и парламента. Пока нет острого необходимости в таком решении, Армения продолжит проводить демократические реформы в соответствии с стандартами ЕС. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян также сообщил, что переговоры о членстве в ЕС не ведутся, передает RT.