Во Львове призвали Зеленского пересмотреть закон о НАБУ и САП

Львовский городской совет обратился к Владимиру Зеленскому с требованием пересмотреть закон против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявил мэр Львова Андрей Садовой.

«Львовский городской совет обратился к Владимиру Зеленскому и Верховной раде с требованием защитить независимость антикоррупционных органов», — написал он в своём Telegram-канале.

Львовские власти требуют сохранить независимость этих двух органов и отменить поправки, которые были внесены без публичного обсуждения.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Киев своим решением ограничить полномочия антикоррупционных органов подорвал переговоры о вступлении Украины в ЕС.