В Италии проведут национальный день против русофобии

27 июля в Италии пройдет первое мероприятие, посвященное борьбе с русофобией. Об этом сообщил итальянский журналист Винченцо Лоруссо, передает RT.

Лоруссо отметил, что в рамках мероприятия организовали показ документального фильма телеканала под названием «Русофобия. История ненависти». Кроме демонстрации фильма, запланированы общественные дискуссии и презентации.

Лоруссо заявил, что причиной организации мероприятия стала отмена выступления российского дирижера Валерия Гергиева в Королевском дворце Касерты. Он считает, что это решение властей является проявлением дискриминации, расизма и русофобии. В связи с этим было решено создать новый день, который будет направлен против предвзятого отношения к России и ее гражданам.

Журналист подчеркнул, что инициативу уже поддержали несколько городов. Среди них Бари и Лука.

21 июля стало известно, что концерт Валерия Гергиева в Италии не состоится. По словам посла России в этой стране Алексея Парамонова, ситуация выглядит искусственно созданной и совершенно неприемлемой.