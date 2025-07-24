Французский политик Николя Дюпон-Эньян на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) призвал перестать помогать Украине из-за закона о НАБУ.

"Сколько еще мы будем давать миллиарды Зеленскому, который отменил выборы, нападает на антикоррупционные агентства и запрещает демонстрации", — поделился своей точкой зрения он.

Автор публикации посетовал на то, что Франция потратила уже 15 млрд евро, и призвал остановиться.

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22 июля Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили украинские парламентарии, Зеленский уже подписал законопроект. Ряд депутатов расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур бывшей советской республики.

Послы государств - членов "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и собираются обсудить этот вопрос с руководством правительства Украины.