Россия неожиданно ответила на угрозу американского генерала Кристофера Донахью о том, что НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. Как сообщает АБН24, об этом на платформе Baijiahao заявили китайские аналитики.

В ответе России не было лишних этапов, сочли эксперты из КНР. Они указали, что Москва вместо того чтобы тратить время на дипломатические беседы с представителями НАТО и вручение ноты протеста послам напомнила о ядерном оружии России. При этом, как заявили аналитики на Baijiahao, Западу напомнили о словах президента России Владимира Путина, который ранее подчеркнул, что стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности.

Во Франции выступили с призывом после решения Зеленского

Таким образом ответ России не потребовал дополнительных пояснений, уточняется в материале.