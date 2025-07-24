В Китае заявили о неожиданном ответе России на угрозы НАТО Калининграду
Россия неожиданно ответила на угрозу американского генерала Кристофера Донахью о том, что НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. Как сообщает АБН24, об этом на платформе Baijiahao заявили китайские аналитики.
В ответе России не было лишних этапов, сочли эксперты из КНР. Они указали, что Москва вместо того чтобы тратить время на дипломатические беседы с представителями НАТО и вручение ноты протеста послам напомнила о ядерном оружии России. При этом, как заявили аналитики на Baijiahao, Западу напомнили о словах президента России Владимира Путина, который ранее подчеркнул, что стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности.
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Таким образом ответ России не потребовал дополнительных пояснений, уточняется в материале.
«Это все равно, что достать кувалду на глазах у противника. НАТО дали понять, что любые действия против Калининграда будут расцениваться как объявление войны, ответ будет включать все доступные средства, включая стратегическое вооружение», — привели в АБН24 мнение китайских аналитиков.