Служба внешней разведки (СВР) России якобы обладала секретными данными об употреблении Хиллари Клинтон тяжёлых транквилизаторов для поддержания психоэмоционального состояния во время предвыборной кампании в 2016 году, передаёт телеканал Fox News.

Согласно рассекреченному документу палаты представителей США, администрация бывшего американского президента Барака Обамы считала, что состояние здоровья Клинтон может оказать «негативное влияние» на ход избирательной кампании.

В документе утверждается, что Москва якобы обладала данными о том, что у Хиллари Клинтон были проблемы, связанные с неконтролируемыми приступами гнева и агрессии.

Как отмечается, ей на ежедневной основе надо было принимать тяжёлые транквилизаторы — Клинтон, как утверждается, боялась проиграть выборы, так как была «одержима жаждой власти».

Ранее профессор Оливер Бойд-Барретт заявил в беседе с RT, что антироссийская кампания США имеет более широкий контекст.