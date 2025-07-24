Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что очередные переговоры Москвы и Киева проходили на русском языке, так как члены украинской делегации знают русский лучше, чем украинский. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Новый раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел в Стамбуле 23 июля. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую - Рустем Умеров. Сообщалось, что переговоры прошли на русском языке.

«Дело в том, что участники украинской делегации лучше понимают русский, для них он родной. А доносить свои мысли, естественно, лучше всего на родном языке», - так это прокомментировал Рогов.

Он отметил, что на Украине были приняты законы, ограничивающие использование русского языка, но «небожителям режима Зеленского можно что угодно».

Первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле мае. В СМИ появились сообщения, что представители Украины общались с членами делегации РФ через переводчика, но корреспондент RT Константин Придыбайло опроверг эту информацию. Он заявил, что переговоры велись на русском языке, а переводчик «сидел и ничего не делал».