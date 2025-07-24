Несмотря на то, что переговоры российской и украинской делегаций продлились в Стамбуле всего 40 минут, они имели важное значение с точки зрения привлечения внимания «всех участников большой геополитики». Об этом заявил «Комсомольской правде» историк и политолог Сергей Станкевич.

Третий раунд переговоров России и Украины прошел 23 июля во дворце Чираган в закрытом режиме. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую - экс-министр обороны Украины Рустем Умеров. Стороны подвели итоги второго раунда, обсудили вопросы гуманитарного характера, а также возможную встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Политолог Сергей Станкевич обратил внимание на то, что Россия прислала делегацию из четырех опытных профессионалов, а Украина отправила в Стамбул 14 человек. При этом сама встреча продлилась 40 минут.

В России назвали главное озвученное Москвой на переговорах с Украиной предложение

«Важную тему об обменах пленными и павшими можно обсуждать дистанционно. Формально судя, [приезжать на переговоры] вроде бы и незачем. Но и я с этим не соглашусь (…) Так как внимание всех участников большой геополитики снова и снова сосредотачивается на сопоставлении позиций сторон», - пояснил эксперт.

Он отметил, что требования были публично предъявлены в виде текстов и «все могут делать выводы». При этом, «наблюдая в очередной раз эту ситуацию «тупика взаимной непримиримости»» становится понятно, что необходима смена власти в Киеве.

«Тот, кто в него завел, должен уйти. Выводить будет другой», - уверен эксперт.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. При этом президент США Дональд Трамп заявил о необходимости выборов на Украине, так как рейтинг одобрения Зеленского составлял всего четыре процента.