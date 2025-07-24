Швейцарский журналист Роджер Кёппель заявил, что западные СМИ «превозносят Украину до небес», и призвал медиа более реалистично освещать события в стране. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на эфир канала Кёппеля.

Кёппель прокомментировал прошедшие на Украине акции против ограничения автономии антикоррупционных органов. По мнению журналиста, действия украинских властей стали «большим разочарованием» и «разрывом между ожиданиями и реальностью» для тех, кто поддерживал Владимира Зеленского.

«Можно только надеяться, что эта последняя новость приведет к трезвому взгляду, к реализму в СМИ. Прекратите превозносить Украину до небес», - призвал Кёппель.

Ранее Зеленский подписал закон, лишающий антикоррупционные органы Украины независимости. Закон фактически подчинил Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру офису генпрокурора Украины.

Генпрокурор сможет давать указания антикоррупционным следователям, закрывать расследования по требованию защиты, истребовать материалы дел и перепоручать дела.

На Украине прошли массовые акции против нового закона. СМИ сообщили, что в США и ЕС недовольны решением Зеленского. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц пообещали провести с ним разговор о последних событиях «в контексте европейских амбиций Украины».