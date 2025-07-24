Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц поговорят с Владимиром Зеленским о новом украинском законе, лишающем антикоррупционные органы автономии. Как сообщает Radio RST, разговор будет связан с «европейскими амбициями Украины».

Встреча Мерца и Макрона прошла 23 июля в Берлине. Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус сообщил, что между политиками состоялся «очень доверительный» разговор.

Эта беседа включала «длительные и интенсивные дебаты» о ситуации на Украине. Дебаты касались не только военной поддержки Киева, но и внутриполитической ситуации в стране, отметил Корнелиус.

Он напомнил, что парламентские резолюции, ограничивающие антикоррупционные меры, привели к протестам в нескольких крупных городах Украины. Корнелиус заявил, что Макрон и Мерц хотят обсудить этот вопрос с Зеленским, «в том числе в контексте европейских амбиций Украины».

Ранее Зеленский подписал закон, лишающий антикоррупционные органы Украины независимости. Этот документ фактически подчинил Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру офису генпрокурора Украины.

Генпрокурор сможет давать указания антикоррупционным следователям, закрывать расследования по требованию стороны защиты, истребовать материалы дел и перепоручать дела.

На Украине прошли массовые акции против нового закона. СМИ сообщили, что в США и ЕС недовольны решением Зеленского. В Еврокомиссии подчеркнули, что независимые антикоррупционные органы «имеют решающее значение для программы реформ Украины». В Брюсселе отметили, что финансовая помощь Украине зависит от прозрачности.