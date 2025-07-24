Оценена вероятность полномасштабной войны Таиланда с Камбоджей

Военный эксперт и историк Борис Юлин в разговоре с Рамблером оценил вероятность перерастания приграничных столкновений вдоль границы Таиланда и Камбоджи в полномасштабную войну между этими странами.

Напомним, утром 24 июля вдоль камбоджийско-таиландской границы произошли вооруженные столкновения. Стороны сообщают о применении боевой авиации. Известно по крайней мере о двух погибших мирных жителях.

Юго-Восточная Азия – это сложный котел, а конфликт между Таиландом и Камбоджей уходит вглубь истории. Камбоджа – это часть бывшего Французского Индокитая, и в свое время границы в данном регионе нарезались довольно своеобразно. Сейчас устоявшихся границ там как таковых нет. Так что теоретически в это противостояние могут вмешаться и другие страны, у которых тоже есть спорные моменты. К примеру, это может быть Бирма, имеющая спорные участки границы с Таиландом, или Вьетнам, который в определенной мере «опекает» Камбоджу. Поэтому небольшая вероятность перерастания сегодняшних столкновений на границе в серьезный конфликт существует. Но, учитывая мелочность проблемы, скорее всего, ее все же разрулят. Все же это конфликт между странами так называемого «третьего мира», который возник из приграничного инцидента. Никаких особых целей ни у Таиланда, ни у Камбоджи в отношении друг друга нет. Борис Юлин Военный эксперт, историк

Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о военном потенциале двух стран.

«Камбоджа самостоятельно намного слабее, чем Таиланд. Она беднее, у нее гораздо более слабые вооруженные силы. Но дело в том, что серьезная война станет большой проблемой и для Таиланда. Да, Таиланд сильнее Камбоджи, но в этой стране множество внутренних проблем для того, чтобы развязывать широкомасштабную войну. Так что с наибольшей вероятностью нынешний конфликт серьезно разгораться не будет», - заявил эксперт.

Выступить в роли посредника в урегулировании конфликта между Таиландом и Камбоджей может Китай, добавил специалист.

«Прямые переговоры между руководством двух стран вполне возможны, но, скорее всего, они будут вестись через посредника. Таким посредником может стать Китай, который оказывает влияние на всю Юго-Восточную Азию. У Китая в регионе расположены очень мощные вооруженные силы, кроме того, это один из крупнейших производителей и экспортеров вооружений. А благодаря посредничеству Пекин может укрепить свои позиции в регионе», - отметил эксперт.

Если конфликт между странами все же будет набирать обороты, то возникнет реальная угроза для россиян, находящихся в Таиланде, подчеркнул собеседник.

«В случае большого конфликта возможны удары по аэропортам, так как они являются стратегически значимыми объектами. И тогда могут пострадать российский туристы. Кроме того, в Таиланде может быть введено военное положение, и тогда внутри страны резко станет очень некомфортно. Поэтому если конфликт все же начнет разгораться, то из Таиланда лучше будет уехать», - сказал он.

Ранее россиянам рекомендовали не посещать граничащие с Камбоджей районы Таиланда.